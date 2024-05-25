宜蘭友愛影城5/31熄燈 在地人嘆美好回憶塵封

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（中央社記者王朝鈺宜蘭25日電）陪伴宜蘭人27年的友愛影城近日在官網公告因租約到期，最後營業日為5月31日，宣告即將熄燈，消息一出，許多在地人不捨與感嘆，好多電影都在友愛看的，美好回憶就此塵封。

位於宜蘭市的友愛百貨於1997年開幕，是宜蘭首間百貨公司，創辦人是已故企業家，有著「阿拉伯王」稱號的林昭文，百貨內的友愛影城於1998年開幕，友愛百貨於2016年結束營業，轉型為友愛休閒商業大樓，既有的影城則維持營運。

友愛影城在官網公告，因租約到期，最後營業日為5月31日，感謝民眾長期支持，歡迎將來至羅東日新戲院觀影，如有相關票券欲退換，可於5月31日前至原購買處或友愛影城辦理退換，5月31日後請於羅東日新辦理，或於日新繼續使用。

有網友在臉書Facebook留言說，好多電影在友愛影城看，也有民眾說，好可惜，友愛影城是小時候的回憶，算是大部分宜蘭人學生時期最愛去的地方之一。

另有網友表示，看到友愛影城只營業到月底的消息，心裡湧起好多惋惜，有好多美好回憶就要塵封在此了，謝謝友愛影城，這個看電影的起點，向影城致上宜蘭人的敬意。（編輯：方沛清）1130525