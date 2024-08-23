高雄旅遊網「演唱會經濟專區」 整合食宿遊樂優惠
（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄演唱會經濟持續發威，市府除針對演唱會推出「加食延暢」政策，觀光局也在「高雄旅遊網」設置「演唱會經濟專區」，方便民眾查詢食宿、遊樂等優惠。
根據高市府統計，今年1至8月，SUPER JUNIOR、Ed Sheeran、五月天、宇宙人等國內外藝人接連在高雄舉辦演唱會逾96場次，吸引超過95萬人次，創造約30億元觀光產值。下半年更有「火星人布魯諾 Bruno Mars」、「Energy」、「ONE OK ROCK」、韓團「STRAY KIDS」、英國「接招合唱團」等表演。
高雄市觀光局今天發布新聞稿表示，市府整合風景區店家與熱門藝文場館推出超值優惠，也邀請高雄86家飯店旅宿業響應「加宿暢遊」住宿優惠；市府也同步推出食宿遊購優惠方案及周邊活動，歌迷們只要憑演唱會票根就能享各式優惠。
觀光局長高閔琳表示，為擴大經濟效益、提高觀光產值，吸引歌迷停留高雄住宿高雄，高市有86家飯店旅宿業提供「演唱會前1夜或演唱會後1日」住宿優惠，歌迷只要持演唱會票根入住即享優惠。
相關優惠包括「義大皇家酒店」、「捷絲旅高雄中正館」享指定專案3折起優惠；「麗馨麗登」系列精品商旅等4館推出享住宿平日3折起、假日35折起優惠。「和逸‧高雄中山館」預訂「逸起享樂」住房專案，享全房型每日最優惠房價8折起；「翰品酒店 高雄」透過官網或電話訂房，優惠房價再9折。
提供5折優惠旅宿飯店包括，「高雄福華大飯店」、「福容大飯店高雄」享客房定價5折起優惠；「香堤時尚旅館」系列4館，多住1天房價享定價打5折，且折扣後房價再現折100元「康橋商旅」系列漢神館等4館，於演唱會前1天凡電話訂房並告知演唱會經濟住宿專案，即可享平日優惠加碼同享現場VIP優惠折扣等。
此外，觀光局所轄風景區店家也推出憑演唱會票根享優惠活動，包括東高雄「寶來花賞溫泉公園」、「遠山望月」、壽山動物園「光室咖啡」等皆有相關優惠。（編輯：黃世雅）1130823
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