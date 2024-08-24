台泰旅遊復甦 台南評估續推包機直航泰國

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（中央社記者張榮祥台南24日電）駐泰國台北經濟文化辦事處公告，台泰2023年雙邊來往旅客逾117萬人次，台南市政府今天表示，「台南-泰國」包機直航今年4月至6月共3架次，平均載客率94%，下半年將評估續推。

台南市觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台灣和泰國2023年雙邊來往旅客總數突破117萬人次，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前9成水準；今年7月15日，泰國政府宣布，持台灣護照旅客得以免簽入境泰國。

此外，泰國2023年來台旅遊人次約40萬，台灣同年在泰國Google關鍵字海外旅遊目的地類別位居榜首，顯見泰國人來台旅遊已形成一股熱潮。

觀旅局表示，今年辦理「台南-泰國」包機直航，4月至6月共3架次，平均載客率94%，顯示台南深受泰國旅客歡迎，下半年將評估續推泰國包機直航。

觀旅局指出，交通部觀光署駐曼谷辦事處8月舉辦2024年「台灣魅力驚喜無限」-台灣旅遊講座．泰國曼谷系列活動，邀請5名知名泰國網紅及熟悉台灣旅遊達人，深度分享台南等台灣主要觀光城市。

觀旅局人員表示，今年適逢「台南400」，台南特色系列活動不斷，正是賞玩台南古城最佳時機，台灣文化創意博覽會已在台南登場。（編輯：郭諭儒）1130824