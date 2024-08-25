高雄某托嬰中心遭查多項缺失 市府撤銷準公托資格

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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄某私立托嬰中心6月經高市社會局稽查，因違反兒少法被撤銷準公托資格，近日再被人上網發文列舉多項缺失，經市府聯合稽查，將由社會局進行專案輔導，以保障幼兒權益。

高雄市某私立托嬰中心遭人上網發文列舉多項缺失，包含違法超收、聘用未經核准人員、不人道教育方式、孩童戶外過度曝曬、中心為省電費不開冷氣等。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿表示，經5、6月間稽查後，發現中心有未經核准即聘用人員從事托育行為，以及在未核准立案空間收托幼兒等，已違反兒童及少年福利與權益保障法第83條，另查無違法超收。

副局長葉玉如指出，後續依法要求中心限期改善，在今年6月依準公共托育要點，撤銷準公托資格，並派員加強稽查，目前已無預警稽查2次，也依家長們意願協助轉托，現已轉托17名孩童。

社會局表示，14日與教育局無預警至中心聯合稽查，稽查結果顯示中心涉及戶外活動及未開冷氣等托育安排，將針對中心進行專案輔導，以提升托育服務品質，保障幼兒托育權益。（編輯：李淑華）1130825