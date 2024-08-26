台南隆田文資園區首辦夏令營 培訓文資小尖兵

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市文化資產管理處隆田Cha Cha文資教育園區今年暑假首次辦理文資夏令營，結合在地傳統工藝師及專家學者團隊授課，培訓文資小尖兵，後續將再推出親子傳統工藝DIY課程。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，台南傳統工藝是台灣文資界珍寶，工藝技術複雜耗時，且多為老師傅才能做出，為了讓文化資產能被新世代看見、重視，隆田文資園區今年暑假首度辦理「文資Cha Cha夏令營」，由台南在地傳統工藝師及專家學者團隊親自授課。

謝仕淵指出，活動內容包括竹編工藝、寺廟繪畫、文物整飭、製作保護盒等一系列體驗課程，並結合烏山頭水庫環境教育課程，帶學員親臨烏山頭水庫舊送水口，看見放水壯闊場景，課程內容環環相扣，從中讓學員認識文物保存重要性，落實文資教育推廣向下扎根願景目標。

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謝仕淵指出，夏令營活動雖為首次辦理，為帶起學生口耳相傳風氣，特別建立文資小尖兵制度，結營時贈送學員大禮包、證書以及文資小尖兵徽章，小尖兵本人憑徽章，當年度不限次數免費入園，賦予學員參與榮譽感，鼓勵學員到各自就讀學校分享參加夏令營感想。

隆田文資教育園區指出，暑假過後將持續推出適合親子一起體驗的傳統工藝DIY課程，包括竹編、考古工具製作、茄苳入石榴等，名額有限額滿為止，民眾可把握機會報名。（編輯：謝雅竹）1130826