唐氏症基金會中秋禮盒發表 江啟臣、何欣純出席代言

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）中秋節快到了，唐氏症基金會今天舉辦「給我抱抱」中秋禮盒發表會，立法院副院長江啟臣、民進黨立委何欣純都到場站台，中信兄弟球員詹子賢及盧孟揚也籲請大家支持。

許多社會公益團體都會在中秋節前夕推出中秋節禮盒籌募經費，唐氏症基金會中區分事務所下午舉行「給我抱抱」中秋禮盒發表會，被視為2026台中市長參選人的江啟臣、何欣純也出席活動，2人都賣力代言，與中信兄弟球員詹子賢、盧孟揚籲請大家多多支持中秋節禮盒。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會不斷提倡唐寶寶與身心障礙青年學習自立生活，服務與發展皆緊扣健康、友善、環保、永續4大主軸，不僅平時關心唐寶寶的身心健康，也期待能逐步在各服務據點採用綠電，提供唐寶寶與身心障礙青年永續的工作環境。

江啟臣說，中秋節是販售禮盒的重要節慶，他一定會大力支持，呼朋引伴來力挺，相信要突破千盒不是問題。儘管如此，還是希望愛心不要是1年1次，大家平常也能多關心唐寶寶，這對基金會的長久發展至關重要。

何欣純指出，她支持社福團體辦理公共托育做永續發展，並持續關心唐寶寶升學轉銜及就業等狀況，而往年皆推薦媒合企業購買社福單位的中秋禮盒，包含唐氏症基金會及其他如瑪麗亞、希望家園等，今年光是唐氏症基金會可望媒合至200盒，盼促進社福循環永續。

唐氏症基金會說明，「給我抱抱」系列中秋禮盒，每盒399元起，1盒月餅可以品嚐到3至7款精選口味，台灣AED製造廠凱樂斯股份有限公司同時推出「你買中秋禮盒我捐AED勸募計畫」，每售出1盒中秋禮盒，凱樂斯將媒合企業共同捐款，為唐氏症基金會旗下服務據點添購最先進的自動體外心臟電擊去顫器，一起守護唐寶寶。（編輯：黃世雅）1130826