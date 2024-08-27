實現原民及偏區無障礙全覆蓋 高市再增4處輔具便利站

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄市社會局擴大輔具服務範圍，8月起在內門區、杉林區、前金區及新興區新增4處輔具便利站，據點全面覆蓋原住民區及偏遠行政區。總計高市輔具站點總數攀升至34處。

社會局今天新聞稿表示，透過「區區有輔具站」目標，為身心障礙者自立生活提供堅實後盾。由於高雄市幅員廣闊，為了讓偏遠地區民眾更易獲得資源協助，社會局與杉林區南沙魯文化健康站、內門區公所合作設置2處輔具便利站，讓原住民區及偏遠地區輔具服務全數滿點。

同時評估新興區及前金區身心障礙及長照失能人口增多，與財團法人弘道老人福利基金會、社團法人高雄市善護關愛協會合作，在社區照顧關懷據點再新增2處便利站。總計8月起新增內門區、杉林區、前金區、新興區等4處輔具便利站，累計高雄市達34處輔具站點。

此外，高雄市政府為提供身障家庭育幼需求，特別在南、北輔具中心提供電動吸乳器、奶粉定量機、餐具助握套等育兒輔具，配套提供使用培訓和諮詢服務，協助身障父母照顧幼兒時更加得心應手。

社會局表示，身心障礙生活輔具有大量使用需求，統計每年約有7500案輔具補助申請、維修申請約1萬件、評估服務約2萬件，諮詢服務更超過10萬人次。社會局透過普設輔具站點，讓民眾就近獲得服務，並推行輔具補助費用代償墊付機制，減輕民眾負擔。

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除增設輔具固定站點、提升服務覆蓋率，社會局也結合巡迴專車移動優勢，搭配5輛專業服務車，提供移動式輔具評估、適配及檢修服務；另配有1輛聽力評估車巡迴檢測，機動服務模式讓行動不便市民無需長途奔波就能獲得專業輔具支援，讓服務走進每一個角落。

輔具資源中心設有評估人員及社工等專業團隊，提供民眾評估、維修、租借等服務，中心展出常見生活輔具如輪椅、坐墊、照護床等，民眾可體驗試用。同時為提升行動不便者生活自主性，中心也提供特殊智能開關，可通過語音或手機操控電燈、電扇、電腦等居家電器，民眾有輔具需求，可洽詢南區輔具中心（07-8416336）或北區輔具中心（07-6226730#142）。（編輯：孫承武）1130827