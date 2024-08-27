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受傷引關注 台東議員善用QR Code說明傷勢

2024/8/27 11:36
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣議員鄭崗山左手臂受傷，許多民眾關切問原因，他在手臂和臉書設置QR Code（二維條碼）說明。鄭崗山說，因一再解釋說同樣的話很累，因此善用科技統一說明受傷原因。

台東縣議會最近進行臨時會，國民黨籍平地原住民議員鄭崗山左手臂受傷綁繃帶，引起大家關切。繃帶上寫著「骨折了請勿碰觸，欲知詳情請掃描」。

掃描QR Code條碼後，果然出現說明表示，今年7月20日卑南鄉初鹿村龍過脈部落蓋巴拉冠，部落人手不足，他上屋頂幫忙綁茅草，下來時因鷹架移動踩空掉落，左手肩膀摔傷。並附上手術後的照片註明「這樣解釋了解我的明白嗎？」。

鄭崗山不僅在手臂上設置條碼，也在臉書放上QR Code條碼，供關心的鄉民掃描。

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有鄉民訝異的說「我掃進去真的有東西喔」；也有鄉民說「這樣也是方便些，免得一直問一直解釋」、「議員也是科技人」、「好科技！我很認真的掃描QR Code」、「太酷了」。

鄭崗山今天接受中央社記者訪問表示，因為太多鄉民、朋友關心，一再的重複解釋很累，既然活在進步的時代，就要善用科技，也不失幽默，回應大家的關心，未來還會裝導航器，讓選民追蹤他，知道他在哪裡。（編輯：李淑華）1130827

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