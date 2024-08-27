柯文哲拿補助款買商辦 議員：應道歉和公布金流

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）民眾黨主席柯文哲坦承以選舉補助款4300萬元現金購置個人商辦。台北市議員林延鳳今天說，柯文哲應公開道歉和公布相關補助款金流資料，否則民眾黨將衍生跳船潮。

民進黨市議員林延鳳今天發布新聞稿表示，柯文哲昨天被踢爆購買「濟南3樓」商辦後，他才坦承是以選舉補助款買房，但民眾黨上下僅憑三言兩語就想把此事輕描淡寫，甚至連黨所規範所謂「1/3責任額」有無確實進到民眾黨庫，都以陸陸續續支出和看黨的需求之語呼攏。

林延鳳批評，此事簡直就是說不清楚的「假帳門2.0」，完全低估選民智慧。

她要求，柯文哲應為「用補助款購買房產，還謊話連篇」的行為道歉，並全數公開買房等所有選舉補助款金流和用途，包含捐黨庫究竟入帳多少，以及進入其私人口袋者除了買房「還買了什麼」，都要向外界交代清楚。

林延鳳認為，否則柯文哲不只無法釋疑「政治獻金漏報」與「該房價與柯文哲夫婦存款差額」皆為1800多萬元差額，是否真純屬巧合，並質疑整筆1.1億元補助款，除已知捐助花蓮的100萬元外，全都都大有問題。

她指出，民眾黨一月曾說明柯文哲1.1億元選舉補助款將用在「黨務、下鄉和公益」三面向，如今毀諾買私產，將因選民付託所生的補助，成為自己個人聚財、生財的管道，不僅自證人設崩壞、信用破產，背後可能還有更大的謊言，不禁要問柯文哲和民眾黨的「公開透明」曾幾何時變成「下落不明」。

林延鳳質疑，「以選舉補助款買房」可能也是謊言，背後還有更大的謊言，坊間猜測「柯選舉補助款是否一毛未進民眾黨」，若沒有公開相關資料，難以取信大眾，柯文哲應當公開道歉和公開金流資料，否則民眾黨的民代們恐將不再只是沉默，而是陸續跳船，避免兩年後跟柯文哲一起沉船。（編輯：張銘坤）1130827