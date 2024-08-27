北宜公路將設望遠鏡 天氣好有機會看到與那國島

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）宜蘭縣政府今天指出，將在明年9月前在北宜公路最高點的石牌縣界公園裝設戶外高倍率望遠鏡，若天氣良好，將有機會看到宜蘭外海111公里遠的日本與那國島。

宜蘭縣政府表示，台灣東海岸在天氣晴朗時，可看見位於111公里外日本最西端的沖繩縣與那國島，但這樣珍貴的機會一年僅發生數次。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，石牌縣界公園位於新北市與宜蘭縣交界，為北宜公路九彎十八拐路段的最頂點（台9線56.6公里處，海拔583公尺），稱為「金面大觀」，為新蘭陽八景之一，視野開闊，可眺望蘭陽平原、龜山島與太平洋。

工旅處表示，前立法院長游錫堃曾力推宜蘭跟與那國島之間的觀光，去年6月間相關單位與縣府開會，決議設置3處與那國島的眺望點，分別是台9丁線蘇花公路9.9公里處烏岩角、11.4公里處「望那之丘」，以及石牌縣界公園，增設景觀台及眺望相關設施。其中，烏岩角與「望那之丘」為交通部公路局管轄，2處眺望景觀設施已完成。

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工旅處指出，縣府於民國96年曾進行石牌縣界公園的相關設施建設，但歷經18年，相關設施需整修，例如鋼索部分鬆動、鋪面不友善、廣場區缺乏休憩座椅、機車常會違規進入。此外，停車場也無標線，大貨車、菜車、遊客車輛停放較雜亂。

工旅處表示，經向交通部觀光署爭取經費，石牌縣界公園優質環境提升計畫預計今年10月底前完成工程發包作業，將針對現有環境缺失改善，並增設戶外高倍率望遠鏡，所有工程預定明年9月底前完工，希望提升景點空間安全性與服務設施優質化，以擴展國內旅遊，並促進跟與那國島的觀光交流。（編輯：戴光育）1130827