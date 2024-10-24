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馬祖桶裝瓦斯消費糾紛 業者恐違定型化契約

2024/10/24 18:09
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（中央社記者潘欣彤連江縣24日電）連江縣內近日頻傳桶裝瓦斯業者與民眾間消費糾紛，連江縣政府消費者保護官洪獻章說，業者恐違反定型化契約，但仍需主管機關裁定。

北竿鄉王姓民眾今天告訴中央社記者，連江縣消防局今年抽查北竿地區桶裝瓦斯使用鋼瓶後，包括他在內的多位民眾收到業者通知，因舊鋼瓶無法繼續使用，須配合更換複合式鋼瓶，但須另付每瓶新台幣2500元押金。舊鋼瓶僅退折舊後費用約數百元，認為不合理。

南竿鄉李姓民眾則認為，瓦斯鋼瓶更換問題存在已久。馬祖無天然氣，民眾僅能購買桶裝瓦斯，而過去物資缺乏，有瓦斯能用就謝天謝地，根本不知鋼瓶為買斷或租賃。但她也認為，馬祖家戶多有囤積2桶以上瓦斯習慣，若新瓶再收取押金，至少需多付數千至上萬元，負擔沉重。

洪獻章接受中央社記者電訪指出，近期馬祖地區桶裝瓦斯消費糾紛頻傳，民眾反映瓦斯鋼瓶使用超過「下次檢驗日期」，業者要求消費者吸收檢驗費用，或原本保證金無法退回等狀況。

洪獻章說，初步認定業者有違背「家用液化石油長供氣定型化契約」之虞，並於22日提供相關法規見解予主管機關產業發展局，將在業者提出說明後，由產發局依消費者保護法相關條文，進行適當之處置。

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連江縣產業發產處科長邱景嬿接受中央社記者訪問指出，針對北竿民眾與瓦斯業者糾紛，上週已開協調會，業者強調，並未強制更換複合式鋼瓶，而是拒絕使用不符規定之鋼瓶。至於鋼瓶押金問題與責任歸屬，則待業者函覆後，再會同消保官認定是否確實違背定型化契約。

連江縣政府消防局則以訊息回復中央社記者，消防署每年均檢核全台驗瓶場資料，並抽查各縣市分裝場，去年與今年皆抽查到連江縣分裝場。並強調，雖然離島鋼瓶維護與檢驗成本均高於本島，但仍呼籲民眾需使用檢驗合格之鋼瓶，以免發生瓦斯外洩等意外。（編輯：方沛清）1131024

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