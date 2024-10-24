台北市進超高齡社會 議員批協助失智據點不足

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議員王欣儀指出，台北市進入超高齡社會，失智症人口增加，但北市各區失智據點不足，且有資源分布不均狀況。衛生局表示，會持續向中央爭取補助，並尋找合適地點設據點。

台北市議會下午召開定期大會警政衛生部門質詢及答覆，包含台北市衛生局等官員列席備詢。國民黨議員王欣儀質詢，資料顯示，台北市已正式進入超高齡社會，預估65歲以上失智症人口約4.5萬人，極輕度及輕度失智者約3.3萬人。

她說，資料顯示，台北市府今年設立48處失智據點及1處權責型失智據點，但與3萬多名輕度及極輕度失智症患者，現有據點服務量明顯不足，且資源分布不均。

王欣儀指出，經統計士林區有6處據點，大安區雖是老年人口和失智人口最多區域，卻僅有5處據點，文山區更只設3處據點，其中木柵次分區是老年人口最多區域，但完全未設失智據點。

她說，有當地居民曾陳情，因家中輕度失智長者無法就近獲得服務，只能遠赴其他次分區，因交通不便最終放棄服務。此外，因中央補助政策令許多團體卻步，依規定每處據點提供服務時段須有6人以上參加，才能獲得活動費及營運費補助，對有意設據點單位，也因無法確保穩定人數而放棄。

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王欣儀表示，呼籲北市府針對未設立失智據點的次分區，積極協助尋找適合場地，並投入硬體設施經費，以降低設置失智據點門檻，才能吸引更多團體加入，就近服務更多失智症患者及其家屬。

衛生局局長黃建華在議場答詢，在台北市辦失智據點確實成本較高，針對補助方式會向中央積極爭取採實支實付；未來新設失智據點時，也會把次分區潛在失智人口數列為考量，並會向府級爭取找合適地點設置據點。（編輯：方沛清）1131024