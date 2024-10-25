本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震
首頁 / 地方

日本「高崎祭」台南登場 近距離體驗日本物產

2024/10/25 15:04（10/25 15:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本「高崎祭」25日起一連3天在台南大遠百登場，開幕式邀請演奏家松本梅頌（右）演奏日本傳統音樂三味線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年10月25日
日本「高崎祭」25日起一連3天在台南大遠百登場，開幕式邀請演奏家松本梅頌（右）演奏日本傳統音樂三味線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年10月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）日本「高崎祭」今天在台南大遠百登場，為期3天，高崎市長富岡賢治等府會首長也到場揭開這場祭典序幕，讓人近距離體驗日本物產及風土人情。

台南市副市長趙卿惠、日本高崎市長富岡賢治、副市長曾根光広、議長後閑賢二等人，今天在台南大遠百揭開「高崎祭」序幕。開幕式還請來演奏家松本梅頌演奏日本傳統音樂三味線，「高崎第九合唱團」和「台南市民族管絃樂團」也同台合奏。

趙卿惠指出，「高崎祭」讓台南、高崎充分了解彼此物產，感受豐富人文背景與文化底蘊，她希望未來兩市合作交流，也深化台南和日本群馬縣關係。

富岡賢治盛讚台南美食說，他每天吃得非常飽，來2天就胖2公斤。「高崎祭」則帶來高崎市知名物產，也反映日本風土情感。

南市府新聞稿指出，高崎市是群馬縣第一大城，也是日本第一達摩娃娃產地，高崎梅在日本頗富盛名，產量東日本第一。台南、高崎今年開始推動交流，拉近雙方距離。

「高崎祭」展售農特產、梅酒、梅子加工品、味增烤饅頭，且開放手繪達摩體驗、及蕎麥麵、和菓子實作展演，豐富多元。（編輯：謝雅竹）1131025

#大遠百
#日本
#趙卿惠
#台南市
趙卿惠
2024南瀛獎頒獎 3大類得獎作品4人獲獎第10屆AFHC大會韓國首爾揭幕 台南奪創新發展獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：