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台中市民野餐日多局處未編預算 議員批逃避監督

2024/10/25 18:02（10/25 18:31 更新）
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台中市民野餐日今年29區一起登場，所有局處投入活動，民進黨市議員張玉嬿（前中）、謝志忠（前右）、黃守達（前左）25日指出，僅看到建設局有編列經費新台幣600萬，其他局處未編列，質疑經費哪邊來。中央社記者趙麗妍攝 113年10月25日
台中市民野餐日今年29區一起登場，所有局處投入活動，民進黨市議員張玉嬿（前中）、謝志忠（前右）、黃守達（前左）25日指出，僅看到建設局有編列經費新台幣600萬，其他局處未編列，質疑經費哪邊來。中央社記者趙麗妍攝 113年10月25日
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市民野餐日11月3日舉行，各局處認養1區，部分區提供贈品、點心、飲料，活動僅1局處編列預算，其他局處使用標餘款、節餘款、廠商贊助。有議員質疑，未編預算、逃避監督。

台中市政府11月3日舉辦「2024台中市民野餐日」，今年29區一起野餐，市府各局處各自認養1區，區區有不同特色，豐原吃糕餅、神岡喝咖啡，大雅邀民眾一起復刻名畫，有些地區還會贈送限量野餐墊，民眾爭相索取，瞬間秒殺。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿、謝志忠、黃守達指出，野餐日受到民眾喜歡，也是很正面、陽光活動，各局處認養1區，但僅看到建設局有編列經費新台幣600萬元，其他局處未編列，質疑經費哪邊來。

經發局負責豐原區野餐日，活動當天現場發送糕餅，經發局長張峯源表示，小型活動請廠商幫忙，有些廠商要做公益回饋。

張玉嬿指出，市民野餐日擴大舉辦的經費，用的都是標餘款、結餘款等業務費，全部不用送議會事先審查通過，逃避議會監督，市民野餐日是陽光活動，經費還是得透明化。

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台中市副市長黃國榮指出，市民野餐日號召民眾出來參與，利用場合推廣業務的經費舉辦，經費編列上都可以留用，藉由聚集的人潮可以進行業務推廣。他舉例，農業局在爵士音樂節舉辦宣導活動，推廣教育宣導都要人多的地方，不是每一區都有廠商贊助支出。

謝志忠認為，配合的局處以留用的經費來支出雖可理解，但是找經常往來的廠商來協助處理就值得商榷，今年雖來不及編列預算支出經費，但明年就應預算正常化。（編輯：謝雅竹）1131025

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