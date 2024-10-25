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新北力推青春山海線 議員批行銷不彰預算保留高

2024/10/25 21:26（10/25 22:34 更新）
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民進黨新北市議員顏蔚慈（立者右灰衣背對者）25日在議會質詢時，質疑經濟發展局官網招商手冊還停留在2017年、前市長朱立倫時代，且勾勒產業永續發展用詞以「生命線、感情線、事業線、智慧線」為主軸，讓想投資廠商不知所云，相當荒謬。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
民進黨新北市議員顏蔚慈（立者右灰衣背對者）25日在議會質詢時，質疑經濟發展局官網招商手冊還停留在2017年、前市長朱立倫時代，且勾勒產業永續發展用詞以「生命線、感情線、事業線、智慧線」為主軸，讓想投資廠商不知所云，相當荒謬。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年10月25日
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北議員顏蔚慈今天質詢指出，新北市「青春山海線」觀光政策行銷不彰，預算保留高，當場調查市府官員時無人舉手表態曾去過。觀旅局表示，配合中央核定隔年執行的保留預算。

民進黨新北市議員顏蔚慈下午市政總質詢時，點名新北市新聞局長李利貞上台備詢，她詢問李利貞，新北市府主打的知名觀光景點為何，李利貞是否親自去過。

李利貞回答，主推觀光是「青春山海線」。不過，她被問到「山海線是哪裡至哪裡」，她回答不出來，也無法回答去過「青春山海線」的哪個風景點。

顏蔚慈持續詢問，議場內備詢的新北市府局處長「有誰去過青春山海線」。對於這項詢問，無官員舉手。

顏蔚慈指出，根據新北市研究發展考核委員會民調，有21.5%市民對觀光休閒旅遊不滿意，觀旅局每年預算都花不完，前年、去年預算保留比例是全市府最高；市府官員都沒有去「青春山海線」，難怪遭市民批評觀光品牌宣傳不彰。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，每筆預算都有執行項目，有些工程資本門是配合中央核定的預算，部分是隔年要執行的相對編列預算。

顏蔚慈也質疑新北市經濟發展局官網的招商手冊，資料與照片還停留在2017年前新北市長朱立倫時期，且勾勒產業永續發展，使用「生命線、感情線、事業線、智慧線」用詞，讓投資廠商不知所云，相當荒謬。

在備詢台的新北市侯友宜聽到顏蔚慈說的「生命線、感情線」時也數度苦笑，他坦承用詞不夠精準。

新北市經發局長盛筱蓉解釋，投資新北市的資訊另外成立專屬網站，官網所連結2017年招商手冊舊資料已趕緊下架。

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顏蔚慈表示，三重區、蘆洲區重劃區及新興社區開放公共空間道路並未整平，造成高低落差、充滿花盆障礙物，對輪椅族、娃娃族及菜籃族相當危險。她要求市府修定「新北市建築管理規則」，讓社區退縮空間真正友善好走。

青春山海線，新北市府指出，是以綠能運具串連八里到貢寮三貂角的低碳旅遊，可享受蔚藍海岸、金黃沙灘及鐵馬道上的青春熱情，也可踏查峻峭山徑生態及小鎮薈萃人文。（編輯：戴光育）1131025

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