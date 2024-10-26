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樂而忘齡 澎湖樂齡聯合成果發表會

2024/10/26 11:43（10/26 13:16 更新）
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澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，縣長陳光復（中）出席，除參觀各中心展示研習成果，也表揚各樂齡中心績優志工與學員。中央社 113年10月26日
澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，縣長陳光復（中）出席，除參觀各中心展示研習成果，也表揚各樂齡中心績優志工與學員。中央社 113年10月26日
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（中央社澎湖縣26日電）澎湖長陳光復今天出席澎湖1市5鄉「樂齡學習中心聯合成果發表會」，鼓勵長者們走出來，依興趣參加中心各項學習課程，展現充滿生命能量學習成果，做個樂而忘齡的長者。

「樂齡學習中心聯合成果發表會」今天在澎湖特教綜合館登場，現場展示靜態作品與動態表演，5鄉1市樂齡中心近300人與會。陳光復與馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中與民進黨籍議員蘇育德等人與會，除了參觀各中心展示研習成果，並表揚各樂齡中心績優志工與學員。

陳光復表示，澎湖1市5鄉都設有健康安全樂齡中心，長者們要走出來，依個人興趣參加中心各項學習課程，展現充滿生命能量學習成果，同時做到充分休息、心情好與運動散步，搭配營養補給，做個樂而忘齡的長者。

陳光復說，澎湖一年稅收只有新台幣6億餘元，幾乎全投入在社會福利方面，縣民從小到老都有補助，其中長者除了敬老禮金、假牙補助外，還包括社區活動中心、樂齡中心與長青學苑等，提供給長者休閒與學習環境，福利是全國最好，全力營造澎湖是個幸福城市。

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澎湖縣教育處新聞稿表示，5鄉1市樂齡中心提供長者多元活動課程，符合長者終身學習需求，今年以來辦理1111場次課程與活動、1萬8607人次參加，成果豐碩，讓長者以正向積極態度面對人生下半場，快樂學習、樂而忘齡。

今天這項學習中心聯合成果展，由馬公市樂齡學習中心帶來「你鼓舞了我」舞蹈以及薩克斯風演出；湖西鄉樂齡示範中心具傳統特色八音演出；西嶼鄉樂齡學習中心舞蹈演出「愛有罪」、「因緣我和你」；白沙樂齡學習中心表演「荷塘夜色」、「我在問花村等你」；望安樂齡學習中心椅子舞「白牡丹」；七美鄉樂齡學習中心舞蹈表演「真的不容易」與空靈鼓等精彩演出。（編輯：孫承武）1131026

澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，現場除展示靜態作品，也有樂齡學習中心帶來的精彩表演。中央社 113年10月26日
澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，現場除展示靜態作品，也有樂齡學習中心帶來的精彩表演。中央社 113年10月26日
澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，縣長陳光復（中）參觀各中心展示的研習成果。中央社 113年10月26日
澎湖縣113年度5鄉1市樂齡學習中心聯合成果發表會26日舉行，縣長陳光復（中）參觀各中心展示的研習成果。中央社 113年10月26日
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