澎湖龍門岸際秋季淨灘 清理8千公斤漂流木與垃圾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣26日電）東北季風南下，澎湖海岸線蒙塵，布滿各式海漂廢棄物，湖西鄉公所今天動員500多人在龍門土地公廟海岸淨灘，短短2個小時內清理出共8000多公斤的漂流木與垃圾。

接連2天的強風大浪，今天天氣轉好，澎湖湖西鄉秋季淨灘活動在龍門土地公廟前岸際舉行，包括澎湖環保局、台電、中油、澎湖防衛部、國中小與社區等500多人，在湖西鄉長陳振中的率領下展開岸際淨灘，一一清理沙灘上各式海漂垃圾。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳振中表示，最近接連2天的東北季風與颱風外圍環流影響，位處澎湖水道的龍門土地公廟岸際，堆積大量海漂廢棄物，所幸今天天氣好轉，動員轄區各單位500多人進行淨灘，讓海岸恢復昔日潔淨，同時提醒對垃圾處理和環境保護的重視。

湖西鄉秋季淨灘，2個小時共清理出逾8000公斤的海漂廢棄物，其中以漂流木6000公斤最多、其次是垃圾1200公斤、其餘為寶特瓶、保麗龍、廢鐵鋁、廢棄漁網、浮球等，由清潔隊協助清運。（編輯：謝雅竹）1131026