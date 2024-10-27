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日月潭環湖馬拉松開跑 近6千人國內外跑者參賽

2024/10/27 16:22（10/27 17:06 更新）
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2024日月潭環湖馬拉松27日開跑，逾5850名國內外跑者齊聚日月潭。（日月潭風管處提供）中央社記者鄭維真傳真 113年10月27日
2024日月潭環湖馬拉松27日開跑，逾5850名國內外跑者齊聚日月潭。（日月潭風管處提供）中央社記者鄭維真傳真 113年10月27日
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（中央社記者鄭維真南投27日電）日月潭環湖馬拉松今天開跑，逾5850名國內外跑者齊聚日月潭，中華運動生活協會並延續「每跑1公里，捐贈1塊錢」信念，捐贈新台幣15.5萬元善款協助南投地區失親兒。

交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，為提供遊客多元遊憩環境及運動休閒體驗，協助中華運動生活協會舉辦日月潭環湖馬拉松，此為「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動之一。

日月潭風管處表示，日月潭環湖馬拉松每年都吸引國內外跑友造訪，推動國際化發展，除能挑戰自我，也可飽覽日月潭風光。

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中華運動生活協會延續參賽選手「每跑1公里，捐贈1塊錢」公益信念，今年將捐贈15.5萬元善款給「失親兒福利基金會南投服務處」，協助南投地區失親兒學習獨立解決問題能力，並適應變故後生活。

日月潭風管處指出，花火音樂嘉年華於11月還有4場系列活動，包括2日台灣大哥大日月潭花火音樂會、2日至3日2024日月潭紅茶文化季、9日自行車嘉年華，以及最終場23日「NTSO國立台灣交響樂團電影花火音樂會」。（編輯：李淑華）1131027

#日月潭
#南投
#交通部觀光署日月潭國家風景區管理處
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