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台中國中籃球賽齊心助特殊生進球 影片讓網友感動

2024/10/27 17:25（10/27 18:28 更新）
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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市立居仁國中近日在網路分享1則影片，畫面中為1場籃球賽，不分球隊齊心傳球讓1名特殊生嘗試投籃，最後成功進球得分，進球瞬間頓時全場歡聲雷動，影片也讓網友直呼感動。

台中市立居仁國中臉書（Facebook）粉絲團日前貼文表示，15日校園中舉辦1場感人的比賽並附上影片，畫面中可見籃球比賽中，不分隊友與對手，不斷傳球給1名學生投籃，雖然多次都未投進，但球員們仍不斷傳給他直到投進為止，期間在場球員們也都願意耐心等候，直到進球瞬間全場歡聲雷動。

貼文並指出，學生們讓特殊生「阿勇仔」，在競賽場上得以獨占30秒的籃下投球，他本來很畏懼，謝謝2班的學生們同心一致，連裁判老師們都願意耐心等候，特殊生經過適當的引導和幫助，都有機會逐漸培養自信，每一個微小的改變，都可能點亮他們的人生。貼文並吸引許多網友按讚分享，並留言「令人感動」、「生命教育，致敬」。

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居仁國中校長徐吉春接受記者電話訪問時表示，這名成功投進籃球的國三生雖是名情緒障礙生，但一直很努力融入群體生活，「阿勇仔」也時常有貼心舉動，讓老師都很讚賞，學生們也喜歡與他相處。

徐吉春說，網路上的影片是校內舉辦的班際籃球賽，「阿勇仔」原先對籃球運動懼怕、不敢下場，比賽在八強賽時，「阿勇仔」在老師與學生的鼓勵下下場打球，一路打到4強賽，難能可貴的是，場外觀賽的學生還會提醒「阿勇仔」如何進球，對於他能投進球得分，師生都很開心。

徐吉春提到，近日學校舉辦畢業戶外教學，帶領學生至屏東及高雄，「阿勇仔」也在阿嬤的陪同下一同參加，透過活動讓同學們跟「阿勇仔」更加認識彼此，也一同留下美好回憶。（編輯：李淑華）1131027

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