先鋒堆聚落展 深度走讀屏東萬巒客庄

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）六堆秋收祭系列活動先鋒堆聚落展，今天在屏東萬巒鄉五溝水大我伙房開展，3大展場展現先鋒堆客庄生活記憶與活力，11月將舉辦小旅行活動深度走讀。

「跈水路．打先鋒」先鋒堆聚落展，為客委會客發中心主辦與萬巒鄉公所協力辦理，今天開展儀式，由客委會客發中心主任何金樑、萬巒鄉長林國順等人出席參與。展場分設於五溝水聚落大我伙房、萬成祖堂及萬巒豬腳街。

何金樑會中表示，屏東縣萬巒鄉為六堆地區的先鋒堆，鄉內還有多個村莊保留許多極具特色的傳統伙房與建築藝術，期待民眾常到六堆客庄，並在不同的展區內探索萬巒；在地有形和無形的文化資產，經由客發中心以工作坊方式與在地居民對話，再從訪談及田調成果中轉化演繹進行展示設計，是大家一起集思廣益的成果，也是中心與六堆客庄以共同實作方式，讓六堆各鄉區均是生活博物館場域。

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客發中心提及，在五溝水聚落展場萬成祖堂內以庄頭博物館概念，讓民眾認識先鋒堆歷史發展脈落；大我伙房展場的「阿太講古區」、「作客先鋒堆區」，則是以活潑沉浸式設計，了解客庄傳統風俗、客家美食與水的記憶。展場內還供民眾學習疊盤花教具，及學習客家俗諺語的多媒體互動設備。另外，在禾埕廣場上設置炮籠，則是要讓更多外地民眾也一起來體驗在地特色縣定文資民俗殲炮城。

客發中心表示，先鋒堆聚落展展期自今天開展起至明年2月28日，期間結合萬巒鄉公所，在11月2日起舉辦「2024萬巒夥房藝術節」、「夥房市集」、「庄頭走讀」小旅行等活動，期讓民眾透過不同形式，一同來認識萬巒先鋒堆客庄的美好人文、產業與飲食文化。（編輯：李淑華）1131028