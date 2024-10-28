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綠批公務員過勞爆離職潮 侯友宜：和全國趨勢一致

2024/10/28 16:20（10/28 16:41 更新）
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民進黨新北市議員黃淑君28日質詢批評市府公務員頻加班爆離職潮，新北市長侯友宜（前中）表示，員工很辛苦，但離職情形和全國趨勢一致。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
民進黨新北市議員黃淑君28日質詢批評市府公務員頻加班爆離職潮，新北市長侯友宜（前中）表示，員工很辛苦，但離職情形和全國趨勢一致。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）民進黨議員黃淑君今天質詢批評新北市政府公務員過勞，其中，5局處人均月加班逾20小時，進而爆離職潮；市長侯友宜表示，員工很辛苦，但離職情形和全國趨勢一致。

新北市議會今天進行市政總質詢，黃淑君批評侯友宜所推動市政「破壞式創新」的「公務員的自我毀滅工程」，結果是加班不斷及造成員工離職潮。新北市員工幾乎每天都要加班，看相關統計更令人心寒。

她表示，調閱人事處數據發現，新北市政府1、2級機關1到9月加班時數，累計達75萬2178小時，人均加班時數前5名的局處分別是高灘處24.32小時、漁管處21.95小時、動保處20.78小時、交通局20.61小時、農業局20小時。

黃淑君說，今年截至9月累計離職人數高達368人，離職人數前5名的局處分別為衛生局29人、稅捐處26人、環保局21人、社會局13人、教育局12人，許多局處都有缺額，其中以工務局59人最多，其次是衛生局（不含醫院）42人、水利局40人。

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黃淑君表示，中央補助地方人力經費，新北市仍然找不到人，無法解決人力缺口。她質疑在職場過勞下，使得新北市公務員大逃亡的離職潮情形年年加劇，要求市府應積極檢討，減輕公務員壓力並提升相關福利。

侯友宜表示，員工們夠辛苦了，因為很多局處都在加班。至於離職的情形與全國的趨勢一致，離職的比例差不多，尤其是很多人都高升到中央，他當然希望更多人才能留在新北市，但若是升官，也會為他們加油打氣。（編輯：方沛清）1131028

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