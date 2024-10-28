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傳藍營擬推盛治仁參選新北市長 侯友宜：都歡迎

2024/10/28 11:56（10/28 12:21 更新）
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新北市長侯友宜（圖）28日針對藍營擬推雲朗觀光集團總經理盛治仁參選下屆新北市長的傳聞表示，國民黨有內部機制，他對可能參選人選都歡迎。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
新北市長侯友宜（圖）28日針對藍營擬推雲朗觀光集團總經理盛治仁參選下屆新北市長的傳聞表示，國民黨有內部機制，他對可能參選人選都歡迎。中央社記者王鴻國攝 113年10月28日
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（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪，有媒體詢及藍營有人擬推雲朗集團總經理盛治仁參選下屆新北市長；侯友宜表示，國民黨有內部機制，他對可能參選人選都歡迎。

侯友宜今天上午到新北市議會進行市政總質詢前接受聯訪，有媒體詢及對藍營有黨內高層擬推盛治仁參選市長的意見，侯友宜表示，他的態度一向非常的清楚，就是歡迎任何人都來為新北市多做事。

他對選舉議題表示，國民黨有內部的機制，透過這些機制，由新北市民來做決定，所以每一個都是優秀的人才，新北市歡迎他們來做最大的貢獻。「我都認識，都很優秀，我也都歡迎」。

據了解，國民黨可能參選人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川及國民黨立委洪孟楷。（編輯：張銘坤）1131028

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