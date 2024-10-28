傳藍營擬推盛治仁參選新北市長 侯友宜：都歡迎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜今天接受媒體聯訪，有媒體詢及藍營有人擬推雲朗集團總經理盛治仁參選下屆新北市長；侯友宜表示，國民黨有內部機制，他對可能參選人選都歡迎。

侯友宜今天上午到新北市議會進行市政總質詢前接受聯訪，有媒體詢及對藍營有黨內高層擬推盛治仁參選市長的意見，侯友宜表示，他的態度一向非常的清楚，就是歡迎任何人都來為新北市多做事。

他對選舉議題表示，國民黨有內部的機制，透過這些機制，由新北市民來做決定，所以每一個都是優秀的人才，新北市歡迎他們來做最大的貢獻。「我都認識，都很優秀，我也都歡迎」。

據了解，國民黨可能參選人選包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川及國民黨立委洪孟楷。（編輯：張銘坤）1131028