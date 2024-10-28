彰化鼓勵生育 擬3歲以下嬰幼兒設籍滿1年補助1萬

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（中央社記者蕭博陽彰化縣28日電）鼓勵生育，彰化縣政府預計明年實施嬰幼兒持續性補助，設籍滿1年且3歲以下嬰幼兒給予1年1萬點（元）童萌卡，可到特約店家購買嬰兒相關商品，預算經費送交縣議會定期會審議。

彰化縣府補助每生育1名新生兒新台幣3萬元，但有家長領完補助就遷走戶籍，民進黨彰化縣議員劉珊伶今天在縣議會質詢建議，有父母領完補助就遷出彰化，因此仍無法刺激人口成長，建議縣府給予嬰幼兒持續性補助，可購買奶粉、尿布等用品，減輕家庭育兒負擔。

民政處代理處長曾金來表示，彰化縣長王惠美特別交代照顧縣內嬰幼兒，明年開始匡列相關經費，將推出「童萌卡」，預算經費已送交這次定期會審議，若議會審查通過後執行，幼兒設籍滿1年，給予每年1萬點（元）童萌卡，可到特約店家購買嬰兒相關商品。

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民政處表示，適用對象規劃2022年1月1日起出生幼兒，幼兒父或母，及幼兒目前設籍並連續設籍彰化縣滿1年以上，且中途未遷出戶籍，預估發放2萬5400人，每人1萬點（1萬元），經費合計2億5400萬元，及600萬元相關系統作業費。

民政處表示，目前規劃須於取得童萌卡6個月內向彰化縣童萌卡特約商家購買嬰幼兒用品，逾期童萌卡點數自動歸零；相關細節持續審慎研議中，希望鼓勵青年留鄉生兒育女、緩解家庭經濟壓力。（編輯：李淑華）1131028