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彰化議員促設殯葬查詢系統 民政處研議設平台

2024/10/25 17:35
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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰縣議會今天進行縣政質詢，民進黨彰化縣議員周君綾建議，民眾取得靈堂及納骨塔等資訊需透過殯葬業者，建議可設線上查詢系統，縣府則說研議設平台，完成後供公所參考使用。

彰化縣議會第20屆第4次定期會，今天議程安排縣政質詢，由於彰化縣政府規劃在芳苑鄉設火化場，多名議員縣政質詢時針對火化場等相關議題，詢問彰化縣長王惠美及民政處代理處長曾金來的看法。

民主進步黨彰化縣議員周君綾指出，縣府除規劃在芳苑鄉設火化場，她也建議建置連結縣內26鄉鎮市的線上查詢系統，提供殯葬業相關服務，像是預約相關廳舍或是查詢納骨塔使用情形，民眾也可在線上緬懷先人。

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曾金來表示，彰化縣是縣轄市，鄉鎮市公所有自治法人地位，而縣府是殯葬條例的管理單位，可要求公所建立殯葬資訊平台，也可以做出一套系統給鄉鎮市公所參考，縣府會盡量要求公所以服務縣民為優先。

曾金來說，目前現況是喪家較信任及依賴殯葬業者，民政處會研議設計一套系統，可供喪家查詢殯葬相關資訊，讓喪家在資訊公開環境下與殯葬業者對接，系統完成後也會供公所參考使用，滿足民眾需求。（編輯：謝雅竹）1131025

#王惠美
#民主進步黨
#芳苑鄉
#彰化縣
#民政處
#民進黨
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