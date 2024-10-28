北市15夜市納微笑標章評核 4面向衛生認證顧食安

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）推動食安微笑標章認證6年，台北市衛生局今天宣布，全市15處觀光夜市皆已納入評核，2次以內通過人員及製作環境衛生等4大面向評核的攤位即可獲得標章，供民眾選購參考。

台北市衛生局今天舉辦夜市食品安全微笑標章成果發表會，宣布今年新增艋舺夜市、公館夜市通過人員衛生、製作環境衛生、食材溯源追蹤及病媒防治4大面向的評核認證，獲得食安微笑標章金質或銀質獎。

衛生局表示，納入這2處夜市後，全市15處觀光夜市皆參與評核，而標章效期為2年，所以今年完成臨江街夜市、廣州街夜市、梧州街夜市、西昌街夜市的評核更新，藉由餐飲衛生專家到夜市實地逐攤逐項輔導，以微笑標章幫民眾把關，讓夜市美食更有保障。

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衛生局說明，若輔導後第1次評核就通過就會拿到微笑標章金質獎，若經第2次評核才通過則是銀質獎，今年6處夜市共有187攤取得金質獎、50攤銀質獎，評核結果將掛於攤位明顯處，以供消費者選購參考。

台北市衛生局長黃建華致詞表示，為把關夜市餐飲衛生，衛生局在民國107年首創夜市食安微笑標章認證，取得標章不僅代表攤商精進衛生品質的態度，也代表市府持續守護市民外食安心的決心，感謝夜市攤商共同努力，一起打造兼顧衛生及美味的夜市文化。（編輯：方沛清）1131028