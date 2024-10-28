青壯世代免費心理諮商補助 苗縣加碼至7次

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣長鍾東錦今天表示，配合衛福部「15－45歲青壯世代心理健康支持方案」，對有心理諮商需求的民眾，從原本免費3次，縣府另加碼4次，盼給予更充裕諮商資源。

世界衛生組織（WHO）將每年10月10日訂為「世界心理健康日」，衛生福利福部將10月擴大為心理健康月。苗栗縣政府衛生局今天舉辦「心理健康月」活動，今年訴求主題為「職場幸福感、你我來守護」，邀請精神科醫師馬大元發表「創造幸福職場的腦科學」專題講座，並頒獎表揚考核績優醫院及熱心公益的民間社團。

縣長鍾東錦出席活動表示，苗栗縣先後於民國111及112年分別在苗栗市及頭份市成立社區心理衛生中心，明年將在通霄成立第3處；今年初也成立諮商心理師公會。

苗栗縣政府毒品防制及心理衛生中心主任涂麗秀告訴中央社，衛福部推出「15－45歲青壯世代心理健康支持方案」今年8月上路，適用對象從原本15至30歲，擴大年齡層至45歲，每人3次免費心理諮商；苗栗縣也連續多年編列預算，提供有諮商需求民眾（不限年齡）免費提供4次心理諮商。

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鍾東錦說，不論各種職業，在職場領域難免都有壓力，過去與地方法院和醫療院所交流時，一度被苗栗縣偏高的自殺率嚇一跳，深刻感受到透過心理治療恢復健康的重要性。因此，讓對有心理諮商需求的15至45歲民眾，從原本免費3次的限制，另外再加碼4次，讓這些對象能獲得更充裕諮商資源。

涂麗秀說，民眾或是照顧病人的家屬有情緒困擾時，心理健康中心可以安排心理師提供免費心理諮商，以及身心科醫師提供諮詢服務，自8月衛福部青壯支持方案上路至今，包含縣府提供加碼諮商補助，服務量已達1100人次，可見民眾對心理諮商的需求量日益增加。（編輯：方沛清）1131028