Stray Kids高雄開唱 市府公布周邊交通管制

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）韓國男團Stray Kids將於11月2日在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，市府交通局今天公布交管措施，世運大道於演唱會活動當天中午12時將實施交管至午夜12時，另規劃捷運加密班次及免費接駁車服務。

交通局發布訊息說明，為維護參加民眾步行安全，世運大道11月2日中午12時至晚間12時將全段封閉管制，管制區內除緊急救護車輛、執行公務車輛及接駁車外，其他汽車、機車均禁止通行及停放，周邊道路將加強違規停車拖吊取締。

交通局並預測左楠路、翠華路、軍校路、國道10號將有車多情形，建議南北向改道至民族路、博愛路、高鐵路，東西向改道至加昌路、新莊一路、水管路。

交通局表示，有接送需求的民眾，可多加利用外圍捷運站臨停接送，搭捷運至紅線R17世運站出站，步行5至8分鐘即可抵達高雄國家體育場。另外散場部分，捷運公司已規劃提高捷運疏運量能，縮短班距為3至4分鐘，維持散場動線順暢。

此外，演場會場也將安排免費接駁車，下午3時至晚上7時提供高鐵左營站及台鐵新左營站至演唱會場進場接駁車服務，晚上9時30分至11時30分提供演唱會場至高鐵左營站、台鐵新左營站的散場接駁車服務。

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機車臨時停放區則規劃於高雄國家體育場西北側及緯六路，開放時間為11月2日中午12時至晚上11時，騎車前往的歌迷可加以利用，但務必準時離場。另會場依照慣例「絕不提供汽車停車位」，提醒民眾千萬不要開車前往。

此外，台鐵與高鐵為服務外地歌迷，將加開北上列車，詳細列車或購票資訊可至台鐵公司網頁（https://www.railway.gov.tw/）及台灣高鐵公司網頁（https://www.thsrc.com.tw/）查詢。相關交通管制及疏運措施，於活動當日將視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。（編輯：謝雅竹）1131029