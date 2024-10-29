颱風康芮逼近 嘉明湖和浸水營步道30日傍晚封閉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣29日電）颱風康芮逼近，林業及自然保育署台東分署今天宣布，包括嘉明湖步道、浸水營古道東端等台東境內步道、林道以及森林遊樂區30日下午5時起預警性封閉。

農業部林業及自然保育署台東分署發布新聞指出，交通部中央氣象署預報，颱風康芮外圍環流30日就會影響北部及東半部地區，31日及11月1日是影響台灣最明顯的時間。

台東分署考量轄內森林育樂場域位處東部山區，且強風及降雨恐影響遊客安全，包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段及利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道，30日下午5時預警性封閉。

台東分署表示，嘉明湖步道的向陽、嘉明湖山屋因考量山友下撤安全所需，提早自30日上午8時先預警性封閉，有關嘉明湖國家步道封閉期間，已核准住宿日自10月29日至公告開放嘉明湖國家步道開放日期前 （含當日）隊伍可申請全隊全額退費，不受理個人申請退費。

台東分署表示，將視天候狀況影響，確認遊樂區、步道及林道安全無虞時，另行公布開放時間。提醒民眾隨時關注中央氣象署報導，颱風期間儘量減少戶外活動，請勿前往山區步道，以維安全。（編輯：謝雅竹）1131029