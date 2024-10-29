議員指福星社宅求救鈴形同虛設 北市將改善

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（中央社記者劉建邦台北29日電）北市議員陳怡君今天說，福星社宅緊急求救鈴形同虛設，按鈕無法回彈、響鈴沒反應，也未與保全連線；北市都發局表示，已通知工程人員會同物管巡視，會即時改善缺失。

民進黨台北市議員陳怡君今天在北市議會定期大會工務部門質詢時指出，台北市福星社會住宅近期開放入住，但民眾投訴樓梯間緊急求救鈴形同虛設像玩具，無法回彈，也無響鈴反應，更未與保全連線。

陳怡君表示，投訴的住戶日前被困在樓梯間，想按下安全門旁的求救鈴，卻發現沒作用，只能從10樓走樓梯到1樓。

她說，求救裝置並非玩具，質疑當時驗收有放水疑慮，要求北市都市發展局徹查，保障住戶居住安全。

陳怡君說，除福星社會住宅有狀況，廣慈社宅住戶則投訴外牆多處磁磚掉落，公共區域、地下停車場有零星漏水。

她指出，北市興建的社宅品質出現瑕疵非首次，每處社宅都有類似狀況，且申請報修次數高，興建、管理的都發局和台北市住宅及都市更新中心難辭其咎。

陳怡君說，社會住宅品質非報修完後就結案了事，若下次有其他社宅繼續出現類似瑕疵，都發局應有責任要求興建社宅的建商做好品質管理，別讓社宅成為品質不佳的代名詞。

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北市都發局官員回應，針對議員提到部分社宅的工程缺失，已通知工程人員會同物管人員巡視，針對缺失會即時改善；部分社宅設備故障部分，已要求住都中心全面清查所屬社宅，並檢視定期檢查機制，以維護現場設備正常運作。

福星社會住宅位於萬華區洛陽停車場旁，總樓地板面積為1.7萬餘平方公尺，工程總預算新台幣12.7億元，規劃興建地下4層、地上17層建物，提供255戶社會住宅，去年6月27日完工，配合西寧大樓拆遷安置計畫，西寧國宅安置戶今年6月起陸續入住。（編輯：蕭博文）1131029