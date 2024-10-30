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高雄大海開吃11月登場 陳其邁邀5大漁港海味吃透透

2024/10/30 15:23（10/30 15:36 更新）
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高雄市長陳其邁（右2）30日出席「大海開吃」活動記者會，並為「大海開吃豐收漁旗」點睛，活動將自11月起至12月8日舉行，結合多處漁港接力舉辦美食體驗活動。中央社記者林巧璉攝 113年10月30日
高雄市長陳其邁（右2）30日出席「大海開吃」活動記者會，並為「大海開吃豐收漁旗」點睛，活動將自11月起至12月8日舉行，結合多處漁港接力舉辦美食體驗活動。中央社記者林巧璉攝 113年10月30日
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄「大海開吃」活動11月開跑，彌陀、永新、興達港、前鎮及蚵子寮5大漁港，11月起接力舉辦美食文化體驗活動；市長陳其邁說，一定要吃過秋刀魚、烤魷魚、虱目魚等，才算來過高雄。

高雄市政府海洋局今天舉行「大海開吃」記者會，陳其邁再度化身黑白大廚，結合在地漁產食材，與義式餐廳主廚吳德威共同料理「煙花女虱目魚義大利麵」；陳其邁說，歡迎民眾沿著海線一路開吃大啖海鮮，享受高雄漁村迷人風光，感受高雄人霸氣、氣魄與熱情。

陳其邁致詞時表示，高雄海產遠近馳名，結合市府補助的冷鏈系統，新鮮海產加工販售，許多人都指名要買高雄製造，「來高雄看演唱會吃過秋刀魚、烤魷魚、虱目魚，才算來過高雄」；海線地區是高雄最不同的地方，也是最能體驗台灣小漁村風光的地區，他常推薦給外國朋友。

陳其邁說，高雄海線美味多，梓官最多現撈仔，彌陀有平價美食虱目魚；永安是石斑魚故鄉，產量台灣第一，現在包裝方便、輕鬆下鍋，料理包即開即享；日本政要也愛上茄萣烏魚子，這已成為指定伴手禮，還能空運外銷。

海洋局指出，高雄擁有豐富多元水產品，產值與產量均位居全台第一，秋冬正是海線歡慶豐收時節，今年11月起至12月8日集結區公所及區漁會共同舉辦「大海開吃」活動，11月起從彌陀率先起跑，5大漁港聯手接力開吃，推廣高雄優質漁產、展現漁港新風貌。

海洋局表示，「大海開吃」11月9日至10日由彌陀漁港首先開吃，11月16日至17日永新漁港接棒，緊接著11月23日、11月30日，由興達港及前鎮漁港接力舉辦，12月7日至8日蚵子寮漁港美味壓軸。

今年活動也與高雄在地插畫家Croter合作，將趣味IP與特色漁產的互動製成大型藝術裝置，自11月4日起至11月27日於彌陀漁港海岸光廊展出。（編輯：陳仁華）1131030

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