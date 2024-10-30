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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮來襲 高市府加強防汛整備

2024/10/30 13:04（10/30 13:21 更新）
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颱風康芮逼近，高雄市長陳其邁（右）30日視察市府相關防汛整備工作，指示水利局團隊加強各抽水站、抽水機、匝門及滯洪池操作等作業。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月30日
颱風康芮逼近，高雄市長陳其邁（右）30日視察市府相關防汛整備工作，指示水利局團隊加強各抽水站、抽水機、匝門及滯洪池操作等作業。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年10月30日
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）康芮颱風逼近，高雄市長陳其邁及副市長林欽榮今天視察相關防汛整備，指示水利局團隊加強各抽水站、抽水機、匝門及滯洪池操作等作業，並隨時監控颱風動向，以迅速反應並因應。

陳其邁視察仁武澄觀橋防汛及楠梓地區水溝疏通工作等作業。林欽榮則前往南高雄視察小港鳳林抽水站、鹽埕區南北大溝及七賢抽水站防汛整備工作。

水利局表示，鳳林抽水站興建於民國87年，目前共4台抽水機組。由於氣候變遷，歷年異常降雨有增加趨勢，水利局經檢討周邊排水系統後，於112年辦理高雄市小港區鳳林抽水站功能提升工程，進行2組抽水機組更新，提升抽水量。

另外，鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水均受愛河潮汐影響，無法重力排出，須依賴鹽埕區內七賢、新樂、大義及南北大溝等4處抽水站進行抽排作業。

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水利局說明，110年辦理七賢抽水站設備功能提升工程，將老舊機電設備更新及新增小型沉水式抽水機，並於豪大雨來臨前或局部瞬間短時強降雨發生時，啟動預抽機制以排空市區箱涵水位，降低當地淹水機率。

林欽榮指示水利局團隊加強各抽水站、移動式抽水機、匝門及滯洪池操作等防汛整備作業，並隨時監控颱風動向，以迅速反應災情，做好因應對策。（編輯：李淑華）1131030

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