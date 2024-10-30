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高市議會播「國有器官」被恐嚇 陳其邁嚴厲譴責

2024/10/30 12:35
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（中央社記者林巧璉高雄30日電）高市議會昨天因宣布出借場地放映紀錄片「國有器官」，收到恐嚇電郵。高雄市長陳其邁說，自由民主是台灣共同價值，任何對人命、言論等干預都應受到嚴厲譴責，已請警方徹查。

高市議會昨天上午表示將出借場地放映紀錄片「國有器官」；不料，市議會宣布出借場地不久，隨即收到1封恐嚇電郵，表示已在高雄市議會放置多顆爆炸物，要求立即取消「國有器官」放映，並在下午5時前要求所有議員在臉書（Facebook）發表取消聲明，否則將把議會炸成廢墟。

陳其邁今天上午出席「大海開吃」活動記者會，被問及高市議會收到恐嚇電郵，陳其邁說，自由民主是台灣大家共同的價值，不論政治立場、表演內容為何，都應該受到政府、法律的保障，會請警察、治安機關全力維護言論自由，保障所有人不受任何外力干預跟威脅。

陳其邁強調，台灣是同島一命，任何人和縣市都應該用同樣標準保障言論自由。已下令警察局要把這些不相干的、危害言論自由的情形徹查清楚；警察局也會加強維護議會安全，希望能讓影片順利展出。

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民進黨高市議員邱俊憲今天接受媒體聯訪時說，台灣是自由民主的國度，此次播映是市議會與跨黨派議員共同舉辦，這是自由民主國家很正常的活動，有些不理性的人恐嚇、威脅議會，非常不可取。透過此紀錄片可讓更多人知道中國遇到的問題，市議會無所畏懼，將會繼續支持。

「國有器官」由華裔章勇進執導，內容訪問參與活摘器官醫生，揭露中共以國家之力強制摘取器官謀利。（編輯：李淑華）1131030

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陳其邁
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