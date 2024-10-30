康芮颱風來襲 高市府巡查建築工程防颱措施

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）康芮颱風逼近，高雄市工務局通知各建築工地做好防颱措施，建管處也派員至現場巡查，要求工地側溝清淤及周邊環境、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電進行檢視，提升防護措施。

根據氣象署資料顯示，康芮颱風目前中心在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，上午5時30分也發布陸上警報。

高雄市工務局今天表示，已通知各建築工地做好防颱措施，並指示建管處派員至工地現場巡查，要求工地側溝清淤及周邊環境、施工架、防塵網、廣告帆布固著、變電箱漏電進行檢視，也要求廣告業者針對廣告帆布加強固著或提前拆除。

副市長林欽榮指示，工務局應確實掌握各在建工程狀況，務必依據防颱標準作業程序，持續要求各建築工地自主檢查防颱相關措施，也提醒各工地負責人應隨時警戒，若工地遭遇施工圍籬、鷹架傾倒或防護網掉落情形，應儘速排除。

工務局長楊欽富說，已透過電話及通訊軟體通知各大樓進行周邊水溝清疏等防颱準備提前做好防汛整備，並於公寓大廈物業管理公會及保全公會群組宣導防水閘門及抽水馬達使用。

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楊欽富也籲請市民應檢查所居住建築環境周遭、廣告招牌、帆布廣告及水塔、冷氣室外機及其支架等，應加固處理或先行取下，確保公共安全。

對於工地塔式吊車的安全，工務局表示，依規定颱風期間營建工地塔吊吊臂旋轉限制應解除，使吊臂順風自由旋轉降低風阻，避免遭瞬間強風彎折危險，並於颱風過後，由營造廠商加強塔吊的自主檢查，確認安全後才可再使用。（編輯：李淑華）1131030