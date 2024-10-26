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澄清湖高球場遭占用違法使用農藥 高市府收回

2024/10/26 13:00（10/26 20:56 更新）
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澄清湖旁一處高爾夫球場遭查獲違法使用農藥，由於當地屬飲用水水源水質保護區，高雄市政府決定未來60公頃市有土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途使用，將公有土地回歸給全體市民。（高雄市工務局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
澄清湖旁一處高爾夫球場遭查獲違法使用農藥，由於當地屬飲用水水源水質保護區，高雄市政府決定未來60公頃市有土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途使用，將公有土地回歸給全體市民。（高雄市工務局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年10月26日
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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄26日電）澄清湖旁一處高高爾夫球場未續約佔地營業，且查獲業者違法使用除草劑，遭高市府共開出130萬元裁罰通知書。由於當地屬水源保護區，恐危害飲用水安全，將依法要求業者拆屋還地。

針對高雄高爾夫球場在未續約狀態下持續違規營業問題，高雄市政府工務局今天新聞稿表示，球場占用人被市府查獲違法使用農藥、除草劑，因此處屬水源保護區，恐危害市民飲用水安全，加上包括公益性不足在內多項違約，將循法律途徑要求業者拆屋還地。

工務局說明，位於澄清湖旁的高雄高爾夫球場2000年取得體委會核發球場經營執照，2011年高市府繼受前高雄縣政府契約，出租60公頃土地予財團法人高雄高爾夫俱樂部，租約於2023年6月底到期。由於球場經營業者對履約承諾事項包括開放民眾休憩、市民7折優惠，以及提供學校教學使用時數等公益回饋等並未落實，從去年7月占用並違規營業迄今。

今年凱米颱風侵襲高雄帶來豪雨淹水災情，高市府稽查發現球場未做好水土保持，排水甚至流進澄清湖內，有污染水源水質之虞，並進一步查出球場違法使用農藥。

工務局指出，市府公園處、農業局、環保局分別多次前往球場稽查及通知業者說明，業者都不配合市府行政調查。8月9日在現場查獲農藥255罐、除草劑235瓶，其中包括禁藥陶斯松89罐，皆非可用於高爾夫球場草皮藥劑，球場人員坦承向屏東縣農藥行購買多年，供平日維護草皮使用，但對農藥訂貨確切時間、品項、數量及使用後空罐等皆交代不清，農業局依違反「農藥管理法」第33條裁罰新台幣15萬元。

市府後續在8月13至27日間，在球場水池驗出農藥「加保扶」，噴藥作業車驗出「賽扶寧」，草皮驗出「嘉磷賽」、「鋅錳乃浦」殘留，現場員工及其草皮指導顧問皆坦承日常都有下藥。

另市府也發現編號9號、10號蓄水池滯洪效能不佳，大雨過後地表逕流排水持續流入下游澄清湖周邊排水系統，水利局認為球場在洪峰期間未能有效調控排放，造成下游發生淹水情況，限期業者提報水土保持改善計畫，均未獲具體回應，依違反「水土保持法」第8條裁罰業主10萬元。

此外，依「澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為，針對業者在保護區內從事污染水源行為，環保局依違反「飲用水管理條例」第5條重罰業者100萬元，另違反「高雄市除草劑管理自治條例」部分也裁罰5萬元，總計市府對其違法違規危害市民公共安全部分，共開出130萬元裁罰通知書，而身為地主的市府，也通告廢止場內地下水井，不讓占用人續用水權。

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工務局長楊欽富表示，這處高爾夫球場佔地60公頃，在都市計畫使用分區為公園用地，過去在高雄縣政府時期，前縣府就屢屢要求球場經營者應先取得合法身分，並遵守2010年「公告澄清湖飲用水水源水質保護區」各項管制項目及禁止行為。

雖先前在水質部份的定期抽驗並未發現水源遭污染情形，但業者長期違規屬實，且未提改善計畫，市府決定不續租給高爾夫球場使用，未來60公頃市有土地將轉型供民眾休憩、生態永續、防洪等用途使用，將公有土地回歸給全體市民。（編輯：孫承武）1131026

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