凱米颱風重創濁水溪綠覆蓋 雲林10月2天揚塵

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（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）凱米颱風造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，今年10月已有2天揚塵事件日，無黨籍雲林縣議員楊國寬日前在議會總質詢時要求雲林縣府提出因應之道。

根據雲林縣環保局統計，從109至112年的揚塵事件日，從9天降為5天；然而今年7月凱米颱風造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，裸露地增750公頃，第四河川分署緊急進行多項揚塵防制，10月23、24日受東北季風影響，新增2天揚塵事件日。

楊國寬日前在議會總質詢時提到，10月23日濁水溪沿岸揚塵嚴重，西螺地區霧茫茫，汽車板金累積一層砂土，要求雲林縣府提出因應之道；居民更憂心重演「呷飯攪沙」。

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雲林縣環保局長張喬維說，每年10月至隔年4月是東北季風季節，為力求根本改善環境，環保局與中央各單位多方合作，除配合水利署相關揚塵防制工作，除加強綠覆治理，結合更多造林及水覆措施，建構濁水溪穩定的生態屏障，降低揚塵事件日。

雲林縣環保局指出，濁水溪綠覆蓋率持續增加，預估到今年底前會恢復到凱米颱風前的面積，有望減少揚塵日，同時中央和地方會針對濁水溪不同區域的特性和颱風帶來的影響，適時調整並加強植被覆蓋策略。（編輯：謝雅竹）1131105