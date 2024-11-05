本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

凱米颱風重創濁水溪綠覆蓋 雲林10月2天揚塵

2024/11/5 16:24（11/5 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
颱風凱米7月造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，第四河川分署緊急進行多項揚塵防制，10月新增2天揚塵事件日；雲林縣環保局指出，濁水溪綠覆蓋率持續增加，預估今年底前會恢復到颱風前面積，有望減少揚塵日。（環保局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月5日
颱風凱米7月造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，第四河川分署緊急進行多項揚塵防制，10月新增2天揚塵事件日；雲林縣環保局指出，濁水溪綠覆蓋率持續增加，預估今年底前會恢復到颱風前面積，有望減少揚塵日。（環保局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 113年11月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣5日電）凱米颱風造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，今年10月已有2天揚塵事件日，無黨籍雲林縣議員楊國寬日前在議會總質詢時要求雲林縣府提出因應之道。

根據雲林縣環保局統計，從109至112年的揚塵事件日，從9天降為5天；然而今年7月凱米颱風造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，裸露地增750公頃，第四河川分署緊急進行多項揚塵防制，10月23、24日受東北季風影響，新增2天揚塵事件日。

楊國寬日前在議會總質詢時提到，10月23日濁水溪沿岸揚塵嚴重，西螺地區霧茫茫，汽車板金累積一層砂土，要求雲林縣府提出因應之道；居民更憂心重演「呷飯攪沙」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雲林縣環保局長張喬維說，每年10月至隔年4月是東北季風季節，為力求根本改善環境，環保局與中央各單位多方合作，除配合水利署相關揚塵防制工作，除加強綠覆治理，結合更多造林及水覆措施，建構濁水溪穩定的生態屏障，降低揚塵事件日。

雲林縣環保局指出，濁水溪綠覆蓋率持續增加，預估到今年底前會恢復到凱米颱風前的面積，有望減少揚塵日，同時中央和地方會針對濁水溪不同區域的特性和颱風帶來的影響，適時調整並加強植被覆蓋策略。（編輯：謝雅竹）1131105

#水利署
#張喬維
#雲林縣環保局
#雲林縣環保局長
#濁水溪
#雲林縣
#議會
#凱米
#凱米颱風
#楊國寬
張喬維
虎尾鎮公所自購大型清溝車 打通水路防淹水登革熱病媒蚊雲林北港現蹤 全鎮大清消
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：