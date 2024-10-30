北市10/31暫停收運垃圾 萬芳、聯醫開颱風門診

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）強颱「康芮」來襲，台北市政府宣布明天（31日）停班停課，並停止收運垃圾及回收物。聯合醫院及萬芳醫院急診照常開設，另開設颱風特別門診。

台北市環保局今天晚間宣布，為顧及市民及清潔隊員人身安全，明天停止收運垃圾、廚餘及回收物，並停止開放31處限時收受點，請市民暫時將垃圾放於家中，不要任意丟棄，以免影響環境衛生甚至導致水溝堵塞造成淹水災情。

台北市立聯合醫院透過新聞稿表示，明天各院區將開設颱風特別門診，其中中興、仁愛、和平、陽明及忠孝院區將開設內科、外科等診別，婦幼院區會開設婦科及兒科門診，松德院區會開設精神科門診。

聯醫指出，原已排定的各項手術、檢查請民眾在上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期。

萬芳醫院說明，明天上、下午將各開設一診內、外科颱風特別門診，門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生等緊急醫療業務維持正常服務，但全日門診、復健治療、健檢等暫停服務。（編輯：戴光育）1131030