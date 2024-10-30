颱風康芮來襲 陳其邁提醒防備31日下午風雨逢小潮

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）颱風康芮來襲，高雄市長陳其邁今天提醒，颱風雖未直接登陸高雄，但明天中午到下午，會是影響高雄最嚴重時間，風雨強勁遇小潮，影響程度將超過天文大潮，提醒民眾預先防備。

高雄市政府下午2時災害應變中心一級開設，陳其邁晚間主持第1次工作會議，與各區公所進行視訊，提醒康芮暴風圈已進入台灣東南方近海，高雄劃入陸上警戒。

陳其邁指出，颱風康芮預估雨量在平地達300毫米、山區600毫米，中央將對高雄那瑪夏區、桃源區、茂林區、六龜區、甲仙區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，截至今天下午5時30分前，已完成2198名保全對象安置，其中1980人屬於土石流警戒區。

另外，根據氣象預報，預估明天凌晨1時颱風半徑將接觸高雄區域，風雨將持續加大，這次雨量集中山區，土石流撤離區域，市府已備妥物資，可供14天至25天庫存使用；交通受明顯影響者為六龜、桃源等山區，明霸克露橋將於晚間10時封閉。

陳其邁提醒，這次颱風康芮挾帶強勁風力，雖未直接登陸高雄，但沿海空曠地區預估風速可達12級以上，高雄受颱風影響最嚴重時間預估在中午過後，市區風力將達10級以上，下午2時後適逢小潮，遇颱風暴雨影響程度超過天文大潮，提醒市民勿掉輕心，務必注意自身安全，減少不必要外出。

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陳其邁表示，市府將加強渡輪、捷運、輕軌強陣風因應措施，以確保行駛安全，並針對易淹水地區排水口落葉與垃圾加強清除；淹水潛勢區、沿海低窪區已要求相關單位確保水門、抽水站、截流站及抽水機組運作正常、提早布置抽水機、加強車行地下道巡查警戒，確保民眾生命財產安全無虞。

陳其邁也要求區公所確實掌握災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，並隨時備妥交通工具以利疏運；另外，具有地下室大樓、房屋及地下停車空間，應提早安裝防水閘門或堆置沙包，各區公所已備有沙包，民眾如有需求可前往領取。（編輯：陳仁華）1131030