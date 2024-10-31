颱風康芮逼近 墾丁風浪漸大全面封園

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）颱風康芮挾帶強風豪雨逼近，今天中午墾丁水域浪高預估將達1.8公尺，墾丁國家公園已全面封園，園區的各沙灘已經淨空，禁止遊客進入，呼籲民眾不要靠近海邊觀浪。

中央氣象署持續發布颱風康芮海上陸上颱風警報，今天上午10時的中心位置在鵝鑾鼻東北東方約100公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行，暴風圈已接觸到台灣本島陸地。

依據中央氣象署資料，墾丁海水浴場在今天中午12時浪高將有1.8公尺，越晚風浪越大，至晚上9時最大浪高達3.2公尺，已經吹起8級陣風。

今天午前恆春半島墾丁地區受到颱風康芮影響，大雨一陣陣，時而吹起強風，墾丁各沙灘已插上紅旗示警，拉起封鎖線並標示「颱風警報管制期間沙灘封閉」。

墾丁國家公園管理處今天新聞稿指出，颱風康芮挾帶豪雨強風，海邊長浪出現，為維護遊憩安全，墾丁國家公園已全面封園，待颱風警報解除後儘速開園。（編輯：謝雅竹）1131031