本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
颱風康芮
新聞專題
颱風康芮6/166
首頁 / 地方

康芮襲竹縣帶雨勢 山區落石預防性撤離209人

2024/10/31 18:01（10/31 18:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
受颱風康芮影響，新竹山區31日雨勢較大，新竹縣政府表示，目前尖石鄉與五峰鄉共撤離209人，並預防性撤離山區124人；另已在尖石、五峰共開設6處收容所。圖為警方協助撤離尖石鄉玉峰村民眾。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
受颱風康芮影響，新竹山區31日雨勢較大，新竹縣政府表示，目前尖石鄉與五峰鄉共撤離209人，並預防性撤離山區124人；另已在尖石、五峰共開設6處收容所。圖為警方協助撤離尖石鄉玉峰村民眾。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）強烈颱風康芮影響，竹縣府今天說，山區雨勢較大已預防性撤離山區共209人，並在尖石鄉與五峰鄉共開設6處收容所，另在尖石鄉竹58線、竹60線路段有落石，已進行搶修。

新竹縣政府透過文字表示，目前竹縣平地風大雨小，不過在山區雨勢較大，在尖石鄉竹58線、竹60線路段出現落石情形，也有多處區域有停電狀況，另在竹北市光明六路東一段處也有路樹傾倒，皆已進行相關搶修。

縣府說，依中央土石流警戒通報，土石流潛勢溪流部分，目前尖石鄉秀巒村3條黃色警戒提升為紅色警戒，並新增23條黃色警戒包括尖石鄉新樂村2條、嘉樂村4條、錦屏村8條、梅花村3條、玉峰村3條及義興村3條。

縣府指出，大規模崩塌潛勢區則為尖石鄉秀巒村3處黃色警戒提升為紅色警戒，並新增尖石鄉梅花村1處黃色警戒。

縣府表示，秀巒派出所地處潛勢區域，警員今天下午協助完成居民撤離後，所長游世傑等3名人員均暫時移至鄰近的泰崗派出所。

縣府說，截至目前新竹縣尖石鄉與五峰鄉共撤離209人，另也開設6處收容所，在尖石鄉有2處、五峰鄉有4處。（編輯：謝雅竹）1131031

新竹縣政府31日表示，颱風康芮來襲，目前縣內平地地區風大雨小，在竹北市光明六路東一段處有路樹不敵強風斷裂傾倒，已派員進行相關處置。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
新竹縣政府31日表示，颱風康芮來襲，目前縣內平地地區風大雨小，在竹北市光明六路東一段處有路樹不敵強風斷裂傾倒，已派員進行相關處置。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年10月31日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台金航班11/1部分取消 小三通仍全天候停航
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：