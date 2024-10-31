颱風康芮致災台中累計逾6萬戶停電 7715戶待復電

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）颱風康芮襲台，台中海線多處高壓斷線，台電公司統計，截至今天下午5時，台中地區累計6萬6068戶停電，仍有7715戶未復電；山區道路坍方，台電備好人力機具，待道路搶通即挺進山區修復。

台電台中區處今天透過文字稿表示，和平山區約有3917戶因道路中斷未能順利進行搶修作業；海線大安區仍有因強風吹斷電線造成的停電戶約2570戶，現已加派人力持續搶修中；大雅區、豐原區、清水區、龍井區分別有因颱風造成的線路、開關故障因素，仍有少數停電戶搶修中。

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台中區處處長顏錦義提醒民眾，雖然颱風逐漸遠離，但近期沿海及山區仍有豪雨，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請民眾立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

若家中仍有無電可用情形，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。（編輯：陳仁華）1131031