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雲林風災11校停電不停課 上下課改打大鼓或手搖鈴

2024/11/1 10:19（11/1 10:54 更新）
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台電雲林區營業處說，颱風康芮造成雲林地區多條饋線跳脫及配電線路受損，截至1日上午8時止，轄區仍有6380戶尚未復電，為加速供電，台電已加派人員搶修。（台電提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月1日
台電雲林區營業處說，颱風康芮造成雲林地區多條饋線跳脫及配電線路受損，截至1日上午8時止，轄區仍有6380戶尚未復電，為加速供電，台電已加派人員搶修。（台電提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月1日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）颱風康芮影響，雲林縣今天雖正常上班、上課，截至上午8時仍6380戶停電，包括文光國民小學與金湖國小等11校，教師們上、下課改以打大鼓或手搖鈴方式告知，「停電不停課」。

台灣電力股份有限公司雲林區營業處說，雲林多條饋線跳脫及配電線路受損，曾4萬1551戶停電，包括虎尾鎮、古坑鄉、斗南鎮、口湖鄉、四湖鄉、台西鄉、水林鄉和東勢鄉等。

雲林區營業處投入大量人力搶修，為加速供電，已加派人員搶修。

此外，部分學校建物有零星毀損（如採光罩、遮陽網等）或樹木傾倒。

文光國小校長蔡子平表示，教師先用手動方式升起鐵捲門，讓學生順利進教室，但教室內沒電燈，無法用智慧型黑板，教師們採傳統方式以書本為主，午餐委由配菜中心協助。

金湖國小校長陳亮喨說，一切以學生安全為重，總務處已準備飲用水，學生飲水不成問題，另請校護準備酒精，提醒學生用餐前用酒精消毒，午餐餐點可用瓦斯烹煮。（編輯：李明宗）1131101

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