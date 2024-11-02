南橫往台東估11/3搶通 桃源3里解除孤島效應

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）颱風康芮造成南橫台20線明霸克露橋便道流失，高雄桃源區3里對外交通中斷，經工程團隊日夜搶修，預計明天下午3時可順利搶通，部落3里向東通行解除孤島效應。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段今天下午指出，南橫公路台20線94K明霸克露橋通行便道流失、98k至105k復興路段及臨105便道梅山口至天池、向陽路段局部路基流失、坍方落石及土石流等嚴重災損，尤其臨105便道39.2k道路（雪峰橋便道）有較大坍方，造成道路嚴重阻斷，甲仙段及關山段立即動員全力搶修作業。

甲仙工務段說明，桃源區復興里、拉芙蘭里與梅山里等3部落對外交通完全中斷，經工程施工團隊由東西兩端分頭並進日夜搶修，依目前進度及天候許可，預估明天下午3時搶通，受困3個里部落居民向台東方向通行解除孤島效應，作為提供部落居民基本民生及緊急醫療需求。

此外，工程團隊也持續投入明霸克露橋河床便道全力修復，預定11月10日能搶修完成，以恢復河床便道通行。

甲仙工務段指出，考量梅山口至向陽路段沿線仍有多處災點需持續搶災，開放向東脫困緊急通行初期，將配合管制措施採固定時段，原則供復興等3里部落，民生物資運送及緊急救難基本需求，限重車輛為5噸以下客貨車通行。

緊急通行時段首日為明天下午3時至3時30分。並自11月4日起至明霸克露橋河床便道可通行止，每天上午6時30分至7時第一批採戒護通行；第二批中午12時至12時30分；第三批下午3時至3時30分。（編輯：謝雅竹）1131102