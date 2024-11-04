嘉明湖國家步道 11/5日恢復開放

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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）颱風康芮過後，林保署台東分署所轄的嘉明湖國家步道、向陽山屋及嘉明湖山屋將於5日恢復開放，轄區內部分森林育樂場域也陸續開放；林道則部分可通行。

林業及自然保育署台東分署發布訊息，所轄知本國家森林遊樂區（含虎比公寓知本館、自然教育中心）、大武山生態教育館、鯉魚山步道、大武觀海步道及綠島觀海步道已恢復開放。

另外，綠島阿眉山步道將於6日開放，其餘關山紅石步道、安通越嶺古道東段、麻荖漏步道、都蘭山步道、浸水營國家步道東段因步道上風倒木或聯外道路尚在進行清理及整備工作，尚未開放。

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台東分署所轄林道部分，知本林道可通行至2.7公里（知本瀑布附近）、利嘉林道可通行至10公里、霧鹿林道可通行至8公里，其餘延平林道、錦屏林道、紅石林道則因執行林道巡查及清理工作，暫時無法開放通行。

台東分署提醒民眾，近期山區天候仍不穩定，可能會出現區域性降雨及落石崩塌。建議進行山域活動前應審慎評估前往的安全性，並隨時留意步道及公路最新路況資訊，以做好風險管理，確保自身安全。（編輯：陳清芳）1131104