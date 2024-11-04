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颱風康芮損台南養蚵業 市府動用第二預備金補助

2024/11/4 17:38
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（中央社記者楊思瑞台南4日電）颱風康芮造成台南養蚵產業損失嚴重，市府農業局初估外海蚵棚受損比例達8成，除持續向中央爭取完成區劃漁業權，也將動用市府第二預備金協助養殖業者復育蚵棚。

台南市農業局代理局長陳仲杰今天透過新聞稿表示，區劃漁業權已經航港局初步同意，送交行政院核定中，另於台江國家公園轄區部分，經專家學者2次審議後，10月底內政部亦表示初步同意，市府將儘速彙整資料劃設海域，完成區劃漁業權申請，往後再遇天然災害，漁民及蚵民可獲更完善補助。

陳仲杰表示，此次颱風影響期間，為顧及停泊區內船隻安全，漁業署未同意養殖業者將外海蚵棚拉回港內避風，希望漁業署未來可建立配套措施，以降低災損。

陳仲杰說，針對養殖業者災害補償，在中央通過台南市區劃漁業權以前，市府將比照以往案例辦理，以市府第二預備金及災害準備金預先提供補助，協助受災養殖業者復育蚵棚。

陳仲杰指出，基於環保考量，市府鼓勵養殖業者改用硬式浮具，保麗龍材質浮具已全面禁止使用，傳統塑膠發泡浮具也不再補助，避免大浪拍打造成破損後污染海域。（編輯：郭諭儒）1131104

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