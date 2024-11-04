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雲縣府：颱風康芮釀農損3.2億 爭取全品項現金救助

2024/11/4 14:40（11/4 15:21 更新）
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颱風康芮造成雲林縣農損嚴重，雲林縣副縣長謝淑亞4日到林內鄉勘災，建議中央全品項現金救助，並籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定。中央社記者姜宜菁攝 113年11月4日
颱風康芮造成雲林縣農損嚴重，雲林縣副縣長謝淑亞4日到林內鄉勘災，建議中央全品項現金救助，並籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定。中央社記者姜宜菁攝 113年11月4日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）颱風康芮造成雲林縣農損嚴重，副縣長謝淑亞今天到林內鄉勘災，她建議中央全品項現金救助，並籲請中央從寬、從速、從簡、免現勘認定；民進黨立委劉建國則要求中央速啟動天然災害救助。

颱風康芮過後，中央災害應變中心今天指出，全國農損逾新台幣12億元，雲林縣與花蓮縣最慘；雲林縣政府農業處統計，全縣農損逾新台幣3.2億元。

謝淑亞今天在農業處長魏勝德等人陪同下，到林內鄉勘查木瓜及香蕉災損。

劉姓蕉農說，1.8公頃香蕉園躲過7月凱米、10月初山陀兒，卻不敵颱風康芮挾帶強風，園區約有4000棵香蕉樹，大概再2個月即可收成，颱風出海當晚，林內鄉吹起12級陣風，香蕉樹一夜夭折，初估損失200萬元。

吳姓蕉農說，7月颱風凱米來襲時，香蕉樹倒伏斷裂，好不容易整理後把沒倒的以竹竿加固，還是不敵康芮強勁風勢倒伏。

謝淑亞表示，雲林這次各種作物都有受損，若每項都要四方會勘，曠日廢時且會影響農民復耕時程，為讓農民可儘速復耕，縣府日前函文農業部建議全品項現金救助，並以從寬、從速、從簡及免現勘認定。

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魏勝德指出，颱風康芮10月31日晚間從麥寮出海，雲林掃到颱風尾，出現12級陣風，導致高莖作物食用玉米、硬質玉米、青割玉米、香蕉等農作物災損；同時雲林雨勢也不小，蒜頭、花生、大豆、洋蒽等作物泡在水中，產生根部裸露或倒伏。

劉建國昨天邀請農糧署中區分署副分署長鍾孟佳等人到雲林沿海鄉鎮勘災，他說，颱風康芮風勢極大，雨勢也不小，海線地區農業損失尤為嚴重，希望中央能用最快速度啟動天然災害救助，讓農民減少損失。（編輯：陳仁華）1131104

民進黨立委劉建國（中）3日邀請農糧署中區分署副分署長鍾孟佳等人到雲林沿海鄉鎮勘災，希望中央能用最快速度啟動天然災害救助，讓農民減少損失。 （劉建國提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月4日
民進黨立委劉建國（中）3日邀請農糧署中區分署副分署長鍾孟佳等人到雲林沿海鄉鎮勘災，希望中央能用最快速度啟動天然災害救助，讓農民減少損失。 （劉建國提供）中央社記者姜宜菁傳真 113年11月4日
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