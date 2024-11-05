新北議員籲營養午餐免費 侯友宜：朝此方向推動

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（中央社記者王鴻國新北5日電）國民黨新北市議員林金結等人要求學校營養午餐免費，除減輕家庭負擔，也避免弱勢被標籤化。市長侯友宜表示，為避免排擠其他教育資源，未來只要經費許可就會往此方向推動。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員林金結表示，目前出生率過低，已是國安問題，為鼓勵年輕人願生育，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，讓孩子安心長大，減輕父母親的負擔很重要，因此，他籲市府應免費提供學校營養午餐。

他表示，他從103年參選以來，每次都把選票補助款捐學校作公益，而今什麼東西都在漲，年輕人的負擔增加，如果小朋友能有免費營養午餐，這有助減輕家庭支出，更是讓民眾很有感的德政。

侯友宜表示，如果現在要推免費營養午餐，恐會影響及排擠到其他教育資源，但仍會朝這個方向來走，因為這是正確的方向。如果財政收支劃分法修正案能通過，財源上就比較不用擔憂了。

國民黨議員洪佳君除要求免費營養午餐，蔬菜也要有機化，不僅可去除弱勢學生的標籤化，也可減少溫室效應及照顧下一代健康。

侯友宜表示，免費營養午餐不僅代表每一個人不會被貼標籤。更是很重要的一個里程碑，只要經費許可，就會往這個方向推動。除具有永續的教育意義，還可帶動有機農業產業，保障學童健康成長。（編輯：李錫璋）1131105