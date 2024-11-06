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花蓮南區設施損壞苦無水 議長號召捐2000箱飲用水

2024/11/6 18:33（11/6 18:46 更新）
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颱風康芮造成花蓮南區多處缺水，花蓮縣議長張峻獲知部落無飲用水後，5、6日特地攜手威震愛心發展協會調來2000箱飲用水，緊急送往花蓮南區的卓溪、玉里、萬榮等各部落，幫助解決當地無民生飲用水的窘迫困境。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月6日
颱風康芮造成花蓮南區多處缺水，花蓮縣議長張峻獲知部落無飲用水後，5、6日特地攜手威震愛心發展協會調來2000箱飲用水，緊急送往花蓮南區的卓溪、玉里、萬榮等各部落，幫助解決當地無民生飲用水的窘迫困境。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月6日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）颱風康芮造成花蓮南區多處缺水，尤其簡易自來水系統遭大雨、土石流沖毀，民眾無水之苦，議長張峻攜手愛心團體，從外縣市將2000箱的飲用水以拖板車緊急送抵花蓮南區。

花蓮縣政府原住民行政處說明，全縣列管簡易自來水系統共67處、5072戶，其中46處屬簡易自來水單一供水區域。由於颱風導致簡水系統取水口及道路發生土石流或坍方，無法立即修復，以致部落用戶停水，最高峰時共有23處簡水系統供水中斷，約近2500戶停水，約49%系統供水戶停水。經各鄉鎮公所協助，提供包裝飲用水、台水公司送水、消防隊加水救急，有些部落自主搶修後，停水戶數降低至33%。

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花蓮縣議會議長張峻獲知部落沒有飲用水可用，隨即連續3天將衛生安全的飲用水送進部落災區，昨、今天攜手威震愛心協會，從中部和北部將2000箱的飲用水，以拖板車緊急送抵花蓮南區的卓溪、玉里、萬榮等各部落，及時解決當地無民生飲用水的窘迫。

張峻表示，從去年0918地震到今年0403、0423強震，重創花蓮縣，受影響遍及百工百業，正當災區百廢待舉之際，又遭遇多次強颱侵襲，導致對外鐵公路交通多次中斷，打亂花蓮振興腳步。希望府會、鄉親齊心協力攜手加速災後復建工程，同時加強防災韌性，讓花蓮早日恢復往昔的繁榮景象。（編輯：謝雅竹）1131106

颱風康芮造成花蓮南區多處缺水，尤其不少簡易自來水系統毀損，讓部落民眾飽受無水之苦。花蓮縣議長張峻獲之後攜手民間運來2000箱飲用水，提供部落居民純淨飲用水。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月6日
颱風康芮造成花蓮南區多處缺水，尤其不少簡易自來水系統毀損，讓部落民眾飽受無水之苦。花蓮縣議長張峻獲之後攜手民間運來2000箱飲用水，提供部落居民純淨飲用水。（花蓮縣議會提供）中央社記者李先鳳傳真 113年11月6日
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