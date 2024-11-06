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颱風康芮侵襲新北期間停電18萬戶 已全數復電

2024/11/6 18:33
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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北6日電）颱風康芮來襲期間，新北部分山區從10月31日起至今停電數日。台灣電力公司台北南區營業處今天傍晚表示，經鍥而不捨搶修，受颱風影響的停電戶，今天已全數復電。

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，颱風康芮侵襲期間，新北市有18萬戶停電，由於新北幅員遼闊，山區道路偏遠且樹木倒塌折斷，影響台電修復。

侯友宜原先規劃4日要全部復電，但山區線路修復受阻。他於會議中表示，感謝台電與地方政府一起合作，盡力修復供電，「唯有團隊合作才能照顧人民」。

新北市消防局長陳崇岳說，至上午為止，只剩下新店區零星12戶用戶仍停電。

台電台北南區營業處傍晚發布新聞訊息表示，自颱風康芮侵襲過境，投入全部搶修人力、機具設備，並調派北、中、南共9個區處，計130個人力投入搶修，持續動員搶修下，於今天順利將停電戶復電清零。

台電指出，新北市新店及石碇山區，因大型樹木倒塌嚴重，延長搶修時間。另外，因電桿倒斷嚴重，部分重新建桿的作業相當耗時。

台電表示，要向地方政府各級單位、村里長等以及跨區處協助搶修人員致謝，也感謝多數民眾都能體諒工作人員的辛勞，忍耐多日無電可用的日子。（編輯：張雅淨）1131106

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