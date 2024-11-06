本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選即時開票》川普贏下威斯康辛州 277選舉人票跨過當選門檻
首頁 / 地方

議員憂汐東線動工恐塞爆 侯友宜：已擬交維計畫

2024/11/6 18:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北6日電）國民黨新北市議員白珮茹今天質疑捷運汐東線明年動工及北市南港LaLaport 明年春季開幕，恐讓汐止交通陷黑暗期。市長侯友宜表示，已擬定交維計畫策略，替代道路分流也在規劃中。

新北市議會進行市政總質詢，侯友宜答覆白珮茹質詢捷運汐東線進度時表示，汐東線主體是採高架工程，各落墩的路段都是公有土地，因此，可以直接架設圍籬施工；私有土地將於114年的下半年開始協議價購。

至於和汐東線相關的捷運汐止民生線和基隆捷運，侯友宜表示，汐止民生線將於11月底完成修正報告，新北市將依程序報給中央審議；至於基隆捷運，將於11月完成基本設計，12月會送行政院公共工程委員會審議。

白珮茹表示，市府積極推動汐東線，預定明年會動工，同時，台北市南港區的大型商場LaLaport也將在明年春天開幕，她擔心將造成汐止地區壅塞的交通黑暗期。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她表示，台北市政府已經針對LaLaport商場的開幕，成立跨局室的交通因應會議，希望新北要提前擬定交維計畫，及早應對，

侯友宜表示，汐東線施工前會辦理地方說明會，交通局已擬定交維計畫的策略，除了先期工程及拓寬道路外，也會進行交通號誌調整，有關於公共運輸，除了加開班次跟直達車外，也會強化現有的先導公車。同時，替代道路的分流也在規劃中。（編輯：李錫璋）1131106

侯友宜
颱風康芮侵襲新北期間停電18萬戶 已全數復電侯友宜：財劃法修法是共識及地方需求 該決定了
白珮茹
議員批中國貨輪擱淺應變不足 航港局：積極應處5連霸新北議員林銘仁疑涉詐領助理費 遭聲押禁見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：