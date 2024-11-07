南港轉運站招標案 議員質疑未收固定權利金

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（中央社記者劉建邦台北7日電）北市議會今天召開南港轉運案招標過程專案報告，公運處表示，此案原採包裹式招商，第4次公告時，東站採個別招商，評定新壽為最優申請者。議員質疑未收固定權利金，恐成大巨蛋翻版。

民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳日前提出，新光人壽得標南港轉運站BOT（興建、經營、轉移）案，除工程進度延宕且車站占比僅8.12%，質疑前市府恐涉圖利財團。

台北市議會交通委員會今天召開「南港轉運站招標過程及工程進度檢討」專案報告，北市公共運輸處長李昆振報告，此案土地分西站、東站、商三站，從民國107年至109年6月，共4次對外招商公告。

他表示，西站屬營運移轉（OT）案位於台鐵建物內、東站採BOT案為轉運站用地、商三站為（OT）案屬第三種商業區，西站土地使用機關為台鐵、東站土地包含北市府和國產署及台鐵分別持有、商三站是轉運站開發後要分回市府。

李昆振說，原本是採包裹式招商但因無業者申請，109年6月間進行第4次公告，改為東站採獨立招商，當時有2組申請業者，同年10月經綜合評審會議評定新光人壽為最優申請業者。

他指出，第4次招商與前3次招商內容，包含標的、權利金、底價都不同，並規劃把旅館改為商辦，加上招商時間較長，建材成本上升，工程造價從第1次公告的新台幣18.6億餘元到第4次公告的25億餘元。

針對權利金，李昆振表示，第1次公告的開發權利金5億元，第2、3次公告的權利金相同但分2期，第4次公告改為2.5億元以上，簽約權利金為6.1億元優於公告權利金底價。

他說，固定經營權利金在第1次公告為1年2500萬元、第2次公告相同、第3次公告從112年550萬元逐年增加150萬元、第4次公告則無。

李昆振表示，南港轉運站在112年1月開工，預定簽約後5年後應完工啟用，依契約在114年12月要完工營運，至今年10月18日，工地實際進度超過58%，若業者未如期完成可處違約金，將督導廠商加速工程，且營運後會定期檢討契約，確保市府權益。

議員林延鳳質詢，權利金底價經財務試算後，在第4次公告後可能減少約10億元，擔憂此案成為大巨蛋翻版；議員顏若芳指出，針對固定經營權利金，市府應重談判，加上新壽得標東站，卻要透過西站、商三站填補相關費用，可能影響其他業者投標意願。

國民黨議員徐弘庭質詢，此案是由前市府招商，公運處應提供過去完整決策過程如會議內容或結果等。新黨議員侯漢廷說，此案得標業者是新光，同樣也是下降權利金，與北士科案雷同，要求市府重檢視。

李昆振回應，第4次招商在標的、權利金結構、底價都不同，且因建材改為鋼骨鋼構等都須計算在成本內，而東站採BOT，經營者需出資興建，西站及商三站是OT，所以不用負責興建。

他表示，雖東站BOT沒有設置固定經營權利金，但有2.51%變動經營權利金，只要業者營業都要繳納權利金，屆時市府就能收取費用。（編輯：張銘坤）1131107